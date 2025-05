Biden critica 'destruição' causada por Trump em primeiro discurso como ex-presidente

/Foto: tannen MAURY / AFP

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou nesta terça-feira (15), em seu primeiro grande discurso desde que deixou a Casa Branca em janeiro, "a destruição" que atribuiu a seu sucessor Donald Trump, ao denunciar que seus cortes radicais colocam em perigo os benefícios dos aposentados americanos.

Vestido com terno azul e de pé diante de bandeiras do país, o democrata de 82 anos falou durante meia hora e, em alguns momentos, deixou evidente os lapsos que o levaram a abandonar sua campanha à reeleição no ano passado diante das críticas por sua idade avançada.

"Em menos de 100 dias, esta administração [Trump] causou tanto dano e tanta destruição que é impressionante que tenha acontecido tão cedo", disse Biden em uma conferência de defensores das pessoas com deficiência em Chicago.

"Destruíram a Administração do Seguro Social, ao despedirem 7 mil funcionários", acrescentou o ex-presidente, em referência à agência nacional que paga as prestações de aposentadoria e invalidez.

Em alguns momentos, a atenção se concentrou em como Biden tropeçava nas frases enquanto lia um teleprompter ou lutava para passar por anedotas improvisadas e tortuosas.

O presidente Trump, em uma indireta a Biden, publicou um vídeo curto nas redes sociais de uma dessas histórias do democrata sem fazer nenhum comentário.

Com a escolha da seguridade social como tema principal, o ex-presidente pretendia aumentar a pressão sobre Trump por suas reformas severas do governo federal.

Destacou a redução de pessoal impulsionada por Trump e seu assessor próximo Elon Musk com seu Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) e denunciou que o "site da Administração do Seguro Social está colapsando", o que cria obstáculos para que os aposentados recebam seus benefícios.

Muitos americanos "contam literalmente com a seguridade social para comprar comida, apenas para seguir em frente", disse Biden. "Para muitos destes beneficiários é sua única renda. Se for reduzido ou encerrado, seria devastador, devastador para milhões de pessoas".

O líder democrata também arremeteu contra o secretário de Comercio de Trump, Howard Lutnick, por um comentário recente no qual disse que esses "fraudadores" se queixariam pela falta de um cheque, mas não de sua própria sogra.

Biden zombou dessa caracterização: "E o que acontece com a mãe de 94 anos que mora sozinha e não tem um bilionário na família?", perguntou.