Elefantes protegem filhotes durante terremoto na Califórnia

/Foto: Reprodução

Um terremoto de magnitude 5,1 atingiu San Diego, no sul da Califórnia, na manhã dessa segunda-feira (14/4), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro dos tremores foi localizado a 6,44 km ao sul de Julian, no condado de San Diego, a pouco mais de 161 km da fronteira com o México.

As câmeras do zoológico da cidade registraram momento inusitado vindo do grupo de elefantes que habita o espaço. Durante os primeiros tremores, os animais perceberam o risco e se juntaram em formato de círculo ao redor dos filhotes para protegerem as crias.

Segundo relatos de usuários nas redes sociais, o terremoto também foi sentido na cidade mexicana fronteiriça de Tijuana. O movimento ocorreu às 10h08 locais (14h no horário de Brasília). Cerca de uma dúzia de respostas foram sentidas na primeira meia hora, detalhado por Alan Husker, da Rede Sísmica do Sul da Califórnia, uma organização acadêmica.

Confira a matéria completa no portal Metrópoles.