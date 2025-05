Começou o julgamento do ex-presidente da Coreia do Sul

No começo de dezembro de 2024, Yoon impôs inesperadamente a lei marcial alegando que seus adversários atuavam em prol do regime comunista da Coreia do Norte/Crédito: JEON HEON-KYUNPOOL / AFP

O ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, acusado de “insurreição” pela imposição da lei marcial em dezembro passado, compareceu hoje no Tribunal Central de Seul, que, após duas audiências preliminares, deu inicio ao julgamento. Yoon enfrenta a possibilidade de ser condenado a prisão perpétua ou a pena de morte.





Dez dias após a destituição pelo Tribunal Constitucional, Yoon agora esta em liberdade, uma vez que sua prisão preventiva foi anulada por razões processuais em 8 de março.





Os especialistas apontam que o julgamento deve ser longo, comparando-o ao da ex-presidente Park Geun-hye, que foi destituída em 2017 e a sentença pronunciada pelo Supremo Tribunal em janeiro de 2021. "O veredicto em primeira instância deverá ser proferido por volta do mês de agosto, mas o processo envolve cerca de 70 mil páginas de provas e numerosas testemunhas. Se o tribunal considerar necessário, o julgamento poderá ser prolongado", declarou o advogado Min Kyoung-sic.





No começo de dezembro de 2024, Yoon impôs inesperadamente a lei marcial alegando que seus adversários atuavam em prol do regime comunista da Coreia do Norte, enviando ainda o exército para bloquear o parlamento, dominado pela oposição. Mas, poucas horas depois, a maioria dos deputados conseguiu se reunir para votar pela suspensão da lei marcial, desencadeando uma crise política e manifestações no país.





Caso seja considerado culpado, Yoon será o terceiro ex-presidente da Coreia do Sul a ser condenado por “insurreição”, apos Chun Doo-hwan e Roh Tae-woo, em 1996, por um golpe de Estado em 1979.





De acordo com o advogado Kyoung-sic, o tribunal poderá aplicar a Yoon a jurisprudência do julgamento de Chun e Roh, porque suas ações também envolveram o uso coercitivo das forças armadas.