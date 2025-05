China reafirma não estar negociando sobre tarifas com EUA e pede fim de 'confusão'

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun

/Foto: IORI SAGISAWA / POOL / AFP

A China reiterou não estar discutindo o embate tarifário com os Estados Unidos, um dia após o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmar que se reuniu com autoridades chinesas. "A China e os EUA não estão realizando consultas ou negociações sobre a questão tarifária", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 25, acrescentando que os EUA "deveriam parar de criar confusão".

Trump havia dito na quinta-feira que teve reunião com representantes chineses, sem dizer quem teria participado da conversa.

Ao ser perguntado sobre relatos de que a China estaria considerando isentar algumas importações dos EUA de sua tarifa de 125%, Guo disse "não ter conhecimento de detalhes" do assunto.