Cardeais brasileiros permanecem em Roma para escolha do novo papa

/Foto: Arquidiocese de Brasília/Reprodução/Instagram

A Arquidiocese de Brasília publicou, neste sábado (26/4), no perfil oficial do Instagram, foto com os cardeais brasileiros (veja no destaque) que viajaram à Roma para acompanhar o funeral do papa Francisco.

Dos oito cardeais brasileiros que permanecem no Vaticano, sete estão aptos a participar do conclave que definirá o próximo líder da Igreja Católica.





“O arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo Cezar Costa, junto com os demais cardeais brasileiros, permanece em Roma para os próximos dias de homenagem ao Papa Francisco. Unidos em oração, também se preparam para o Conclave, confiando na luz e na condução do Espírito Santo”, diz texto da publicação.