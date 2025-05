Canadá: polícia descarta terrorismo em atropelamento com nove mortes

Motorista avançou com carro SUV sobre multidão que participava de festival em Vancouver. Ao menos nove pessoas morreram, e várias se feriram

/Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia de Vancouver descartou que o atropelamento de uma multidão durante um festival na cidade canadense tenha sido um ato de terrorismo. Após o crime, cometido na noite desse sábado (26/4) no horário local, nove pessoas morreram e diversas ficaram feridas.

“Neste momento, estamos confiantes de que este incidente não foi um ato de terrorismo”, divulgou o perfil da Polícia de Vancouver no X (antigo Twitter).





A tragédia aconteceu quando o motorista do carro avançou contra uma multidão de participantes do evento Lapu-Lapu Day Block Party, festival que celebra a cultura filipina e, nesta edição, reuniu mais de 100 mil pessoas ao longo do dia.