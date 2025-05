Brasileiro ajuda corredor caído na Maratona de Boston e viraliza

/Foto: Reprodução

Um dos eventos mais tradicionais de corridas de rua do mundo, a Maratona de Boston foi disputada na última segunda-feira (21/4). E apesar da vitória de John Korir, no masculino e Sharon Lokedi, no feminino, o resultado ficou em segundo plano e um ato de humanidade de um brasileiro ganhou os holofotes.

Na reta final do percurso de 42 quilômetros e 200 metros, Pedro Arieta percebeu que um dos competidores estava passando mal, caído logo à sua frente. O brasileiro, que participava pela primeira vez da competição, não pensou duas vezes antes de ajudar o competidor.





Nas imagens, é possível ver Pedro ajudando um homem, identificado como Sean, a cruzar a linha de chegada e completar a corrida. Após o momento, o americano foi atendido pela equipe médica do evento.