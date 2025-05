Avião pega fogo após turbina sugar coelho durante decolagem

A turbina de um avião da United Airlines pegou fogo em pleno voo após ter sugado um coelho logo depois da decolagem. A aeronave tinha como destino a cidade de Edmonton, no Canadá, mas precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, de onde tinha partido.

Um áudio publicado pela emissora ABC News mostra o piloto dizendo que houve um incidente logo após a partida. "Há um coelho no motor 2", afirma o comandante na gravação.

Exatos 150 passageiros e seis tripulantes estavam a bordo. Os viajantes relataram à imprensa norte-americana que ouviram um "grande estrondo" e uma "vibração significativa" no avião enquanto ele estava subindo.

A United Airlines flight was forced to make an emergency landing in #Denver after a harrowing incident in which a rabbit was sucked into the aircraft's turbines, triggering an engine malfunction.



