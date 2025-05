Aeroporto na Flórida é fechado após ameaça de bomba em voo

Passageiros de avião com destino a Cincinnati foram evacuados com segurança/foto: Reprodução

Uma ameaça de bomba levou ao fechamento temporário do Aeroporto Internacional St. Petersburg-Clearwater, na Flórida, Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (25/4), e impediu a decolagem de um voo da companhia aérea Allegiant Airways com destino à cidade de Cincinnati, em Ohio. De acordo com autoridades americanas, não houve feridos.

Segundo informou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), todos os passageiros a bordo foram retirados em segurança ainda na pista, após o alerta de uma “ameaça à segurança”. A FAA não detalhou o número de pessoas a bordo, nem se a ameaça estava relacionada diretamente à aeronave ou às instalações do aeroporto.

A emissora local afiliada à rede ABC reportou que agentes de segurança foram mobilizados para fazer uma varredura no terminal. De acordo com as informações divulgadas, não há ameaça ao público neste momento. Ainda assim, as autoridades optaram por manter o aeroporto fechado pelo restante da noite para garantir a segurança de todos os envolvidos.

