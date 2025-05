200 mil pessoas participam do funeral do papa Francisco

Missa de exéquias aconteceu na Praça de São Pedro/ALBERTO PIZZOLI/AFP

Cerca de 200 mil pessoas participaram do funeral do papa Francisco na Praça de São Pedro e arredores, neste sábado(26).





O público presente acompanhou com aplausos e gritos o saída do caixão da Basília de São Pedro. Minutos antes, seus sinos tocaram para os mortos.

"Não foi apenas o papa, foi a definição do que é um ser humano", disse Andrea Ugalde, que chegou de Los Angeles. "Mudou a Igreja (...) defendeu os doentes, os sem-teto, os pobres e os animais", acrescentou a mulher de 39 anos.

O funeral foi presidido pelo cardeal decano Giovanni Battista Re, juntamente com outros 980 cardeais, bispos e padres.

Francisco foi "um papa do povo, de coração aberto a todos", enfatizou o cardeal em sua homilia durante a Missa das Exéquias.





O jesuíta argentino dedicou "especial atenção às pessoas necessitadas, doando-se sem medida, especialmente aos últimos da terra, os marginalizados", acrescentou.

Após a missa, o caixão foi levado em cortejo para a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde será sepultado.

- "Um pastor simples" -





O cardeal Jorge Mario Bergoglio foi o primeiro pontífice a adotar o nome Francisco, em homenagem ao santo dos pobres, quando foi eleito em 13 de março de 2013.





O 266º papa trouxe seu estilo austero do "fim do mundo", o que o levou a escolher um apartamento sóbrio em vez do luxuoso Palácio Apostólico, e a convidar moradores de rua e prisioneiros para sua mesa.





Como símbolo de seu legado, um grupo de pessoas pobres, presos, migrantes e pessoas trans receberá o caixão com uma rosa branca em sua chegada à Santa Maria Maior, segundo a agência oficial Vatican News.





"Era um pastor simples e muito querido em sua arquidiocese, que viajava para todos os lugares, até mesmo de metrô e ônibus (...) porque se sentia como mais um do povo", diz Rogito, um obituário oficial que repassa sua vida.





Ele foi depositado na noite de sexta-feira em seu caixão de madeira, coberto com uma placa de zinco e uma placa de madeira marcada com uma cruz. Seus sapatos pretos e seu inseparável rosário também o acompanharão por toda a eternidade.





A luta contra a pedofilia na Igreja e a busca por um papel maior para mulheres e leigos fazem parte de seu legado reformista, que também enfrentou forte oposição conservadora dentro da instituição.





A despedida de Francisco abrirá caminho para a eleição de seu sucessor. O conclave para elegê-lo deve ser convocado entre 15 e 20 dias após sua morte, embora os cardeais possam fazê-lo antes, em uma data ainda a ser definida.