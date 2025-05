Quando abre as inscrições do Enem 2025? Saiba tudo

Hoje abriu as inscrições para solicitar isenção do Enem

Com as notas do Enem o estudante pode usá-las nos processos seletivos para adentrar em alguma instituição de ensino superior no Brasil ou em Portugal./Crédito: José Cruz / Agência Brasil

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal forma de estudantes para entrar numa universidade pública, a depender de sua nota, ou de conseguir uma bolsa em alguma instituição de ensino privado.





Pois, com as notas do Enem o estudante pode usá-las nos processos seletivos como o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Federal (Fies), Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou Programa Universidade para Todos (Prouni).





QUANDO ABRE AS INSCRIÇÕES DO ENEM 2025?





Hoje começou o processo para os estudantes solicitarem isenção da prova do Enem, mas há alguns critérios no qual o estudante tem que corresponder para pedir a exclusão do pagamento.





Quem pode pedir a isenção?





O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prevê a gratuidade para:

Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2025), em qualquer modalidade de ensino (regular ou educação de jovens e adultos - EJA);

Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Estudantes com renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 2.277, em 2025);

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal.

Participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC).

QUANDO ABRE AS INSCRIÇÕES DO ENEM 2025?





Ainda não há uma data específica, porém, baseado no cronograma dos últimos anos, o Diario de Pernambuco montou as possíveis datas do Enem 2025:

Possível início das inscrições: 26 de maio de 2025

Pagamento da taxa de inscrição: entre maio e julho de 2025

Aplicação das provas: 9 e 16 de novembro de 2025