Dólar sobe a R$ 5,71 em mais um dia de mercado avesso a riscos

Ibovespa permaneceu estável, com investidores de olho nas negociações sobre o tarifaço, nos juros e no déficit comercial recorde dos EUA

COTAÇÃO DO DÓLAR

Dólar/foto: Yuri Cortez/AFP

Os mercados de câmbio e de ações no Brasil voltaram a acusar o forte clima de incerteza vigente na economia mundial. Nesta terça-feira (6/5), o dólar fechou em alta de 0,32%, a R$ 5,70. Na véspera, ele subiu 0,63% em relação à moeda brasileira. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), manteve-se estável, com uma minúscula elevação de 0,02%, aos 133.515 pontos, depois de ter caído 1,22% no dia anterior.





Na avaliação de analistas, os investidores estão na expectativa de desdobramentos da guerra comercial declarada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em especial, eles esperam eventuais novidades sobre as negociações das sobretaxas com a China. Nesta terça-feira, o republicano prometeu realizar uma reunião com os chineses, mas ponderou: “No momento certo”, disse.





Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, observa que o mercado também acompanhou nesta quarta-feira a queda do indicador que mede a atividade da indústria chinesa, além da divulgação de um déficit comercial recorde nos EUA. Para o analista, esses dados “reforçaram a aversão ao risco no pregão de hoje”.