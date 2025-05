Dia das Mães: preços de presentes podem variar até 400%, aponta pesquisa

Para não cair em armadilhas ou pagar muito caro, é preciso ficar atento. É o que orienta o Procon do Recife.

Preço de rosa tem grande variação/Foto: Arquivo

Maio é o mês das mães. Por isso, os consumidores se preparam para comprar presentes para a data, celebrada no segundo domingo do mês.

Para não cair em armadilhas ou pagar muito caro, é preciso ficar atento. É o que orienta o Procon do Recife.

O órgão de defesa do consumidor realizou uma pesquisa de preços com os itens mais procurados na data.

Confira

A rosa unitária foi o item com a maior diferença registrada, com variação entre R$ 5 e R$ 25 nos estabelecimentos, uma diferença de 400%.





Os eletrônicos e eletrodomésticos também apresentaram grandes oscilações nos valores. Uma mesma Smart TV de 43", por exemplo, teve variação de até 175,10%. Já o liquidificador de 2l com 5 velocidades apresentou diferença de 99,47% entre as lojas pesquisadas.





“O resultado da pesquisa mostra que demonstrar amor e carinho por meio de presentes não precisa pesar no bolso. Para isso, é fundamental pesquisar, estar atento às variações de preços e evitar propagandas enganosas. O Procon Recife está pronto para orientar os consumidores, receber reclamações e apurar denúncias de práticas abusivas”, afirma Cristiane Moneta, Secretária Executiva de Defesa do Consumidor do Recife.