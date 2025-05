Consumidores devem gastar 15% a mais nos presentes de Dia das Mães em 2025

O Dia das Mães deve movimentar o comércio local até este domingo (11), com 73,1% dos pernambucanos comemorando a data. A maioria das pessoas investe em presentes (63,6%), com um valor médio de R$ 196 para o mimo para a homenageada, enquanto 21,6% deve comemorar em restaurantes, com gasto médio em R$ 192. Os dados são da pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PE).





O levantamento ainda mostra que, em 2 anos, houve aumento de 15% no valor que as pessoas pretendem gastar nessa data comemorativa.





Quanto às expectativas de crescimento nas vendas, espera-se um aumento de aproximadamente 21,9% no comércio tradicional e de 24,9% nos shoppings. No setor de alimentação, a previsão é que as vendas cresçam até 23%. Segundo o levantamento, o comércio tradicional concentra 47,9% das escolhas, seguido pelos shopping centers, com 42,6%, e vendas online, com 13,4%.





Os produtos preferidos para presentear são roupas e acessórios, liderando 35,1% das escolhas; seguidos pelos perfumes e cosméticos, com 26,9%; calçados, com 17,6%; bolsas e carteiras, com 10,9%; joias e bijuterias, somando 10,9%; e por último, os eletrodomésticos, com 6,7%.





As vendas devem gerar empregos, com cerca de 15,2% dos lojistas e 21,3% dos empresários de alimentação planejando contratar mais pessoas para o período festivo. Entre as estratégias de venda mais utilizadas, estão o impulsionamento nas redes sociais, citado por 53,4% dos entrevistados, e a decoração temática, mencionada por 47,3%.





Para o economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, o aumento do poder de compra das pessoas é o que gera os números positivos. “O valor médio gasto com presentes saltou de R$ 170 em 2023 para R$ 196 em 2025, reflexo do maior poder de compra das famílias. A expansão da utilização do Pix, de 21,9% em 2023 para 30% em 2025, demonstra a preferência por meios de pagamento mais rápidos, seguros e com ótima liquidez aos empresários.”, enfatizou ele.





Já o presidente da Federação, Bernardo Peixoto, considera o aumento de empregos formais o principal impulsionador das vendas. “A formalização do emprego eleva o poder de compra e reforça a intenção de celebrar o Dia das Mães.”





Como opções de pagamento, as mais escolhidas são os cartões de crédito (58,6%), Pix (30,0%), cartão de débito (12,0%) e dinheiro em espécie (10,1%). A pesquisa entrevistou cerca de 1.000 cidadãos e 500 empresas do comércio varejista e dos serviços de alimentação no período de 07 a 16 de abril. Foram entrevistados homens e mulheres, a partir de 18 anos e com renda mensal domiciliar a partir de 1 salário-mínimo.