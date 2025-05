Caixa promove leilão com 278 imóveis, a partir de R$ 44,4 mil, e descontos de até 40%

Caixa leiloará imóveis/Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou quatro datas para a realização de leilões virtuais que disponibilizam 278 imóveis no Nordeste.

Os interessados devem fazer seus lances nos dias 14, 21 e 29 de maio e 5 de junho, até as 10h, por meio do site www.fidalgoleiloes.com.br.

Os descontos poderão chegar a 40% do valor da avaliação inicial, uma excelente oportunidade para adquirir casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais, entre outros imóveis, com possibilidade de financiamento e uso do FGTS em alguns casos, devendo ser observado na descrição de cada lote.

Há imóveis nos seguintes Estados:

Alagoas (8)

Bahia (83)

Ceará (19)

Maranhão (14)

Paraíba (25)

Pernambuco (79)

Piauí (11),

Rio Grande do Norte (25)

Sergipe (14)





Em todo o Brasil, segundo a Caixa, são 1.130 bens:

Além do Nordeste, são mais 468 opções que podem ser arrematadas no Sudeste, 190 no Centro-Oeste, 166 no Sul e 28 no Norte.

Há no Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.









Quem pode participar





Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital.

“Disponibilizamos quatro datas estratégicas em maio e junho para que os interessados possam se organizar e participar. Recomendo que aproveitem esse tempo para estudar bem as opções disponíveis, avaliar os imóveis de seu interesse e verificar as condições específicas de cada lote, especialmente aqueles que oferecem possibilidade de financiamento e uso do FGTS, o que torna a aquisição ainda mais acessível”, pontua Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

Dúvidas





Estes leilões oferecem diversas categorias de imóveis, incluindo casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais.

A região Sudeste concentra 468 propriedades, seguida pelo Nordeste (278), Centro-Oeste (190), Sul (166) e Norte (28).

São oportunidades distribuídas em 25 estados brasileiros, com preços a partir de R$ 44,4 mil e descontos que podem chegar a 40% do valor de avaliação.

Antes de dar um lance, é fundamental realizar uma análise completa da documentação do imóvel. Verifique a matrícula atualizada no Cartório de Registro de Imóveis, pesquise se existem ações judiciais ou dívidas relacionadas à propriedade e leia atentamente o edital do leilão. Também é importante pesquisar o valor de mercado na região, avaliar o estado de conservação (quando possível) e verificar se o imóvel está ocupado, pois isso pode gerar custos adicionais de desocupação.





Sobre financiamentos, a Caixa informou que oferece possibilidades para muitos dos imóveis em leilão, além da utilização do FGTS em casos específicos.

No entanto, é necessário verificar no edital de cada lote se estas opções estão disponíveis, pois as condições podem variar. Recomenda-se consultar previamente as linhas de crédito disponíveis e verificar se você atende aos requisitos estabelecidos.





Em muitos casos não é possível realizar visitas presenciais aos imóveis antes do leilão, especialmente quando estão ocupados.

Por isso, é importante analisar todas as informações disponíveis no edital e nas fotografias fornecidas pela plataforma de leilão. Se o edital permitir visitas, o procedimento para agendamento estará especificado. Esta é uma das razões pelas quais os descontos em leilões costumam ser significativos, já que existe certo grau de imprevisibilidade quanto ao estado real do imóvel.





Datas:

Até as 10h do dia 14/5 (1º leilão - valor da avaliação)

De 14/5 às 10h00 do dia 21/5 (2º leilão - bens com até 40% de desconto)

Até às 10h do dia 29/5 (1º leilão - valor da avaliação)

De 29/5 às 10h do dia 5/6 (2º leilão - bens com até 40% de desconto)