Bitcoin sobe, caminha para marca de US$ 100 mil e mercado aposta em novo pico

O Bitcoin segue em alta nesta sexta-feira, 2, impulsionado pela melhora nos mercados de risco e pela aceleração do fluxo de recursos para os fundos negociados em bolsa (ETFs) da criptomoeda.

Por volta das 15h40 (horário de Brasília), o bitcoin apresentava alta de 0,96%, cotado a US$ 97.618,99, enquanto o Ethereum avançava 0,03%, sendo negociado a US$ 1.851,46, conforme dados da Binance.

Analistas afirmam que o bitcoin está se aproximando de um ponto crítico nos US$ 100 mil, onde há grande concentração de posições vendidas. Se esse nível for superado, a criptomoeda poderia experimentar uma valorização significativa, como aconteceu quando o bitcoin saltou de US$ 76 mil para US$ 108 mil, em dezembro. "Se houver rompimento acima desse patamar, o caminho pode se abrir para uma nova alta rumo aos US$ 110 mil. No entanto, um recuo técnico não seria inesperado", disse Christopher Lewis, da FXEmpire.

Outro fator importante são os ETFs de bitcoin nos EUA, que atraíram grandes volumes de investimentos. Segundo a Farside Investors, mais de US$ 4 bilhões entraram nos ETFs nos últimos 15 dias. A BlackRock lidera o movimento, com US$ 58 bilhões sob gestão em bitcoin.

Empresas como Metaplanet e Strategy também estão ampliando suas apostas. A Metaplanet emitiu 3,6 bilhões de ienes em títulos de dívida para adquirir mais bitcoin, enquanto a Strategy planeja levantar US$ 21 bilhões para financiar a compra da criptomoeda.

Analistas da Bernstein destacam que está "difícil ser pessimista com o bitcoin" neste momento. Geoff Kendrick, chefe de pesquisa digital do Standard Chartered, acredita que a moeda digital pode ultrapassar os US$ 120 mil ainda neste trimestre.

Porém, no Reino Unido, o governo anunciou novas restrições ao uso de cartões de crédito e empréstimos para a compra de criptomoedas, visando aumentar a proteção ao consumidor.

