Azul oferece mais de 4 mil assentos extras para festas de São João no Nordeste

Voos reforçam a capacidade de receber turistas, nesse período, nos estados do Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Rio Grande do Norte (RN), Pará (PA) e Amazonas (AM)

/Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Com a proximidade das festas de São João do Nordeste, a Azul Linhas Aéreas aumentou o número de voos para atender a demanda de turistas no período. A companhia está disponibilizando 35 voos extras com mais de 4 mil assentos, entre 10 e 26 de junho. Os voos serão operados por aeronaves Embraer-E2, ATRs, A320Neo e A321





As operações saindo de Campinas/Viracopos, em quatro voos para São Luiz (MA), um voo para João Pessoa, três para Natal (RN) e um para Recife. De acordo com a Azul, entre Natal e Recife, serão cinco decolagens extras em cada sentido, além de uma operação de Recife para São Luiz e uma para o sentido inverso.





Já a partir de Belém, sairá um voo para Natal e um para Recife. Saindo de Belo Horizonte decolam dois voos para Recife, um para São Luiz e outro para Natal. Um voo parte de Guarulhos com destino a Recife; outros quatro aviões decolam de Juazeiro do Norte para Recife; e um de Manaus para a capital pernambucana. Dois voos partem de Vitória com destino a Recife. Os voos vão ser operados por aeronaves Embraer-E2, ATRs, A320 e A321.





Um dos eventos mais importantes do Nordeste, o período junino atrai milhares de turistas para a região todos os anos. “Pensando nisso, ampliamos nossa oferta de voos para garantir que mais pessoas possam vivenciar essa celebração única", afirma Beatriz Barbi, gerente de Malha da Azul Linhas Aéreas.