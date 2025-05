Trump volta a ser pivô em alta do dólar, que fecha a R$ 5,89

Dólar/foto: Yuri Cortez/AFP

O dólar fechou em alta de 0,67% em relação ao real, cotado a R$ 5,89, nesta terça-feira (15/4). Durante o pregão, ele chegou a bater em R$ 5,90. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), registrou queda de 0,16%, aos 129.245 pontos.

Os mercados de câmbio e ações brasileiros voltaram a acusar os efeitos de rumores sobre mudanças no tarifaço, imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nesta terça-feira, o republicano aliviou a tensão em torno do tema com uma mão. Disse que poderia rever a sobretaxa de 25% sobre veículos importados. Com a outra, contudo, aumentou o temor dos investidores, com a possibilidade de elevar as taxas sobre produtos farmacêuticos e chips.

