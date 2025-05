Preços da carne bovina têm queda no 1º trimestre, diz AbrasMercado

/Foto: Freepik

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) informou, nesta quarta-feira (30/4), que os preços da carne bovina encerraram o primeiro trimestre em queda. Segundo o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, o recuo “já era esperado” devido ao período.





Os preços do corte traseiro acumulam queda de 1,86% no trimestre, com retração mais expressiva observada em março (-3,4%). O valor do corte dianteiro teve baixa de 1,28%, com principal recuo em janeiro (-1,45%).





Essa movimentação ocorre após sequência de altas no último trimestre de 2024, quando os cortes dianteiro e traseiro subiram 25,25% e 20,05%, respectivamente — em razão das queimadas, do aumento das exportações e da maior demanda interna.