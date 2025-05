Pernambuco registra quase 200 mil empresas inadimplentes em fevereiro, diz Serasa Experian

/Foto: Arquivo/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em fevereiro, Pernambuco registrou 199.943 empresas inadimplentes, o que representa 32,2% do total de empresas ativas no estado. As dívidas somam um total de aproximadamente R$ 3,6 bilhões em débitos negativados no estado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (29), no Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian.





Com um ticket médio de R$ 3.159,96, em média, cada empresa em Pernambuco possuía seis dívidas em aberto no período analisado. As empresas localizadas no estado seguem a tendência nacional - no Brasil, o levantamento da Serasa Experian registrou 7,2 milhões de companhias inadimplentes em fevereiro. Essa é a segunda alta do ano e a maior já registrada desde o início da série histórica do indicador.





Esse total representa 31,6% das empresas existentes no país, que, juntas, somaram dívidas que ultrapassam R$ 164,2 bilhões, o maior número desde o começo da série histórica. Em comparação ao mês de janeiro, o aumento desse valor foi de R$ 9,3 bilhões. Em média, cada CNPJ teve cerca de 7,3 contas negativadas no período.





“Esse é o segundo mês consecutivo de alta na inadimplência entre as empresas, o que reforça os sinais de dificuldades financeiras em um cenário marcado por juros elevados, restrição ao crédito e desaceleração econômica”, avalia a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack.





Ainda segundo o levantamento, a maioria das empresas negativadas eram do setor de “Serviços”, que liderou com 52,8%, seguido por “Comércio” (35,0%), “Indústria” (8,0%), “Outros” (3,3%), que contempla negócios “Financeiro” e do “Terceiro Setor”, e ”Primário” (0,1%). Já em relação ao setor das dívidas, a maioria foi inadimplente no segmento de “Serviços” (31,6%) e a minoria no de “Securitizadoras” (1,1%).





Estados





No recorte por regiões, os três estados com a maior taxa de inadimplência das empresas do país em agosto foram: Alagoas (40,9%), Distrito Federal (40,4%) e Pará (39,4%). Entre as 27 regiões analisadas, Pernambuco ficou em 11º lugar, com a proporção de 32,2% de empresas inadimplentes.





Já os estados que registraram a menor taxa de contas em atraso foram Espírito Santo (24,9%), Piauí (24,8%) e Santa Catarina (24,2%).

Porte





Segundo o levantamento, as micro e pequenas puxaram a inadimplência das empresas em fevereiro. Do total de 7,2 milhões de empresas inadimplentes no mês, 6,8 milhões eram “micro e pequenas”. As empresas desse porte acumularam mais de 47,2 milhões de dívidas, totalizando um valor devido superior a R$ 141,6 bilhões. Isso indica uma média de 7 contas atrasadas por CNPJ no Brasil.