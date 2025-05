Páscoa 2025: pesquisa revela que 34% dos recifenses irão abandonar o chocolate por causa dos altos preços

/Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Uma pesquisa inédita realizada pelo Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire) através do Núcleo de Inteligência de Mercado, revela que 33,84% da população do Grande Recife não vai seguir a tradição de comprar chocolate nesta Páscoa. O levantamento divulgado nesta segunda-feira (14) mostra ainda que 63,36% das pessoas responderam que iriam comprar chocolates para o período. No entanto, desse total, 38,65% vão optar por barras de chocolate para diminuir o custo.

Ainda entre os entrevistados que afirmaram que iriam comprar chocolate na Páscoa, apenas pouco mais de 25% disseram que farão a opção pelos ovos. Sobre o valor que pretendem gastar, cerca de 43,08% dos entrevistados disseram que pretendem desembolsar entre R$ 50 e R$100.

A alta do preço do chocolate é causada pelo déficit na produção mundial de cacau, influenciado por questões climáticas. Segundo o educador financeiro João Paulo Nogueira, coordenador do Núcleo de Inteligência de Mercado da Unifafire, que realizou a pesquisa, a tendência é que o preço do chocolate continue crescendo no Brasil por causa da crise climática nos países africanos, grandes produtores de cacau.





“Só para se ter uma ideia, o cacau atingiu, a tonelada, um valor de US$ 12 mil no primeiro trimestre do ano. Isso representa um aumento de mais de 200% em relação a 2023. Então, hoje, o preço do cacau está cerca de 20% acima do valor de 2024. Algo que era mais tranquilo de comprar há dois anos, hoje compromete bastante o orçamento das pessoas que têm um menor poder aquisitivo, como, por exemplo, o ovo de Páscoa”, explica João Paulo.





Ainda de acordo com o educador financeiro, a tendência é que os consumidores passem a comprar mais barras de chocolate nesse período. “O consumidor, que antes comprava um ovo, ele vê que agora o valor deste produto não está cabendo mais no bolso dele. Mas ele quer manter a tradição de comprar chocolate, então passa a substituir o ovo pela barra. Ao invés de comprar um ovo de Páscoa para uma pessoa só, o consumidor pode comprar cinco barras para pessoas diferentes com o preço médio do ovo”, analisa.

O estudo da Unifafire foi coletado entre os dias 20 de março e 3 de abril e entrevistou 786 pessoas em diversos espaços públicos da Região Metropolitana do Recife.