Novo preço do diesel passa a valer a partir de hoje nas refinarias

Pela segunda vez no mês, Petrobras reduz preço do combustível e, a partir desta sexta-feira (18/4), valor do litro na refinaria tem corte de R$ 0,12. Estatal prevê queda, em média, de R$ 0,10 no litro para o consumidor

A Petrobras anunciou, ontem, a redução dos preço de venda de diesel para as distribuidoras em R$ 0,12 por litro a partir desta sexta-feira (18/4). De acordo com a nota publicada pela companhia, o preço nas refinarias passará a ser, em média, de R$ 3,43 por litro, uma redução de 3,4%.





O valor final para o consumidor, contudo, não é o mesmo, devido aos tributos incidentes e à margem de lucro das distribuidoras. A petroleira calcula que haverá uma redução de R$ 0,10 na bomba, considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos.





Esta foi a segunda redução do combustível neste mês, na esteira da queda do petróleo nas últimas duas semanas, após o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Petrobras havia anunciado redução de 4,6%, no dia 1º, no primeiro corte de valores do diesel desde dezembro de 2023.





O barril do petróleo tipo Brent, usado como padrão internacional, caiu de aproximadamente US$ 75 (R$ 435 na cotação atual) para cerca de US$ 65 (R$ 377), desde 2 de abril, em meio aos temores de que a guerra comercial cause uma recessão global e reduza a demanda por petróleo. "Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel para as distribuidoras em R$ 1,06/litro, uma redução de 23,6%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,59/litro ou 31,7%", informou a companhia.





A análise mais recente do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, mostrou que o diesel comum e o tipo S-10 tiveram preços médios de R$ 6,42 e R$ 6,48, respectivamente, na primeira quinzena de abril. Os valores representam quedas respectivas de 1,38% e 1,37% para os dois tipos de combustível, na comparação com o período equivalente de março. "Após seguidas altas desde dezembro, os preços para ambos os tipos de diesel voltaram a apresentar leve queda em março", destacou Renato Mascarenhas, diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade.





"Nesta primeira quinzena de abril, entretanto, as quedas registradas pelo IPTL foram bem mais significativas, com reduções de quase 1,4% nos preços dos dois tipos de diesel, devido ao reajuste anunciado pela Petrobras e em vigor desde o dia 1º de abril. A empresa anunciou um reajuste de 4,6%, ou R$ 0,17 por litro, porém a queda percebida nos postos ficou abaixo desse percentual", observou.





Existe uma expectativa de que a queda recente na cotação do petróleo no mercado internacional abre possibilidade de um corte no preço dos demais combustíveis por parte da Petrobras. Entretanto, a manobra ainda é vista com cautela diante da volatilidade dos preços e instabilidade global. Na véspera, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse a jornalistas que a empresa olha para a participação de mercado, além de variáveis como o preço do petróleo Brent e câmbio, nas decisões sobre preços de combustíveis.





Tanque cheio





Para quem decidir pegar a estrada neste feriado, completar o tanque com gasolina custará cerca de R$ 355,30. O cálculo foi feito pela Ticket Log considerando um tanque de 55 litros, capacidade média de veículos de passeio no Brasil. O litro da gasolina pode ser encontrado pelos motoristas, em média, a R$ 6,46. Na comparação com o valor médio registrado pelo IPTL na mesma época do ano passado, os valores representam uma alta de 8,94%.





Já os condutores que optarem pelo etanol em relação à gasolina na hora de encher o tanque economizarão cerca de 30,65%, gastando por volta de R$ 246,40, com preço médio por litro de R$ 4,48. Na comparação com o mesmo período de 2024, os valores representam uma alta de 15,76%. “Neste feriadão, o etanol se apresenta como um alternativa mais viável financeiramente para quem for completar o tanque, se comparado à gasolina, atraindo os motoristas em busca de economia”, destacou Renato Mascarenhas.





Já os caminhoneiros vão gastar, em média, R$ 3.466,80 para completar o tanque com diesel comum, levando em consideração um tanque com capacidade média para 540 litros. O preço do combustível no feriado, de acordo com o IPTL, deve ser de, em média, R$ 6,42, valor 7,36% mais caro do que na mesma época de 2024.





Enquanto isso, o diesel S-10 deve ser encontrado nas bombas durante o feriado com preço médio de R$ 6,48 (aumento de 6,58% sobre o mesmo período do ano passado), o que deve levar ao gasto médio de R$ 3.499,20 para completar o tanque do mesmo perfil de caminhão.