Novo lote do abono salarial será pago nesta terça; veja quem recebe

Os valores variam de R$ 127,00 a R$ 1.518,00, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2023/Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O terceiro lote do abono salarial será pago nesta terça-feira (15/4). Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, ao todo, 4.380.715 trabalhadores nascidos em março e abril serão contemplados, com a liberação de R$ 5,1 bilhões em benefícios.





O abono salarial será pago a 3.881.503 trabalhadores da iniciativa privada, com direito ao Programa de Integração Social (PIS), por meio da Caixa Econômica Federal, e a 499.212 servidores públicos, com direito ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) pago pelo Banco do Brasil.





Os valores variam de R$ 127,00 a R$ 1.518,00, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2023.









Tem direito ao abono salarial os trabalhadores que estejam cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos, contados da data do primeiro vínculo; ter recebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado; ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração; ter os dados, do ano-base 2023 informados pelo empregador corretamente no eSocial.





O pagamento do abono salarial 2025, referente ao ano-base 2023, começou em 17 de fevereiro e os valores estarão disponíveis para saque até 29 de dezembro.