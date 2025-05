Novo CNU terá 3.352 vagas, diz MGI

As vagas serão distribuídas em 35 órgãos/foto: Luh Fiuza/Metrópoles @luhfiuzafotografia

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) ofertará 3.352 vagas. A informação foi confirmada, nesta segunda-feira (28/4), pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

As vagas do CNU 2 serão distribuídas em 35 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Do total, 2.180 vagas são imediatas, sendo 1.672 de nível superior e 508 nível intermediário. As outras 1.172 vagas serão destinadas para cadastro reserva (ou seja, provimento no curto prazo).

[SAIBAMAIS]

Confira as informações completas no Metrópoles.