Novo CNU: saiba quando a banca organizadora será definida

O governo federal deve escolher a banca organizadora responsável pela condução da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) até o fim de junho, segundo a ministra da Gestão, Esther Dweck.

O Termo de Referência deve ser lançado ainda nesta segunda-feira (28/4). As informações foram repassadas durante entrevista coletiva promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A Fundação Cesgranrio foi a responsável pela primeira edição do chamado “Enem dos Concursos”, aplicada em 2024. A banca, no entanto, lidou com uma série de polêmicas na aplicação das provas e na divulgação dos resultados.

