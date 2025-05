Mutirão ajuda microempresários na renegociação de dívidas e garantia de crédito

/

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Pernambuco realiza na manhã desta quarta-feira (30), das 9h às 12h, o “Mutirão Acredita”, evento gratuito com foco em renegociação de débitos e concessão de créditos para microempresários, na sede do Sebrae, localizado na rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife.





Os empreendedores terão a oportunidade de solicitar crédito ou renegociar dívidas com condições especiais, com o apoio de representantes de instituições como Banco do Nordeste, SPC, Sicredi e Sicoob, além da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE).





Assim, empreendedores que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para obter resultados positivos em bancos e cooperativas de crédito poderão, em um único local, acessar produtos e serviços para conseguir crédito, renegociar dívidas ou obter financiamento com uma garantia complementar de até 80% através do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), que é administrado pelo Sebrae. Para empreendedoras, haverá condições mais favoráveis, com apoio do Fampe em 100% do valor nas operações de crédito.





Para participar, é preciso realizar a inscrição no site do Sebrae.





Segundo o Sebrae, as principais dificuldades enfrentadas pelos donos de pequenos negócios no país são o acesso a financiamento e as taxas de endividamento. “Em Pernambuco, no fim do ano passado, 26% dos empreendedores de menor porte tinham dívidas e empréstimos e estavam em atraso com estas obrigações empresariais. Além disso, o pagamento desses débitos representava mais de 50% dos custos mensais de 24% das empresas e pelo menos a metade dos empreendedores que tentou não conseguiu empréstimo junto às instituições.” Os dados são da Pesquisa Pulso, produzida e publicada pela instituição.





A representante do Sebrae, Priscila Lapa, destaca que os pequenos negócios terão o acompanhamento da instituição, pós-evento. “Embora os empreendedores organizem suas finanças para conseguir o crédito, muitos acabam se desorganizando depois e não conseguem honrar seus compromissos. Assim, a educação financeira e o suporte na gestão são essenciais para garantir que o crédito seja uma solução e não um problema. O acompanhamento pode ser realizado de forma presencial ou remota, através de diferentes produtos, como consultorias, cursos e orientações oferecidas pelo Sebrae, visando atender às necessidades dos empreendedores”, enfatiza Priscila.





O Mutirão Acredita terá sua próxima edição em Caruaru, Agreste de Pernambuco, em 5 de maio.