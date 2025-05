Mercado Pago lança novo 'cofrinho' com rendimento de até 112% do CDI

Empresa deve receber maior parte do investimento de R$ 34 bilhões do Mercado Livre no Brasil

/Foto: Thatiany Lucena/DP

O Mercado Pago anunciou nesta terça-feira (22), durante evento para criadores de conteúdo e jornalistas em São Paulo, o novo posicionamento da marca e, como parte da estratégia, o cofrinho “Rendimento Perfeito” que oferece até 112% do CDI para quem investir acima de R$ 1 mil na plataforma todos os meses ou faz parte do programa Meli%2b.





O anúncio segue a tendência das fintechs de oferecer aos clientes investimentos de forma mais fácil. Concorrentes como a Nubank oferece o “Caixinha Turbo”, com rendimento de 110% de CDI para clientes que investem R$ 900 mensais. Outra fintech que também oferece uma possibilidade semelhante é o banco Inter com o “CDB Meu Porquinho”, que disponibiliza 100% do CDI com o investimento mínimo de R$1.





Segundo o vice-presidente sênior e Líder do Mercado Pago no Brasil, André Chaves, a estratégia da companhia é também conquistar os clientes de bancos tradicionais. “Temos acelerado muito a digitalização e a proposta de valor para o cliente sair do banco tradicional e ser a primeira escolha no momento em que ele faz essa migração. Temos visto isso no crescimento da carteira de crédito, no crescimento dos ativos sob gestão e no NPS, que tem crescido de maneira muito forte”, aponta.





Investimentos no Brasil





Ainda de acordo com Chaves, a companhia fatura mais de R$ 24 bilhões no país. "Se a gente consegue entregar bons produtos e uma relação ganha-ganha, também conseguimos entregar o nosso grande objetivo, que é ser o banco digital líder na América Latina. O grupo Mercado Livre anunciou recentemente que está investindo R$ 34 bilhões aqui no Brasil e uma grande parte desse valor vai ser para o Mercado Pago. Só em produto e tecnologia a gente tem investido bilhões todos os anos aqui no Brasil”, disse o vice-presidente.





De acordo com a companhia, no Brasil, somente no último ano, os ativos sob gestão cresceram 111% e o gasto de cartão de crédito registrou um aumento de 138%.





Segundo o CEO do Mercado Pago, Osvaldo Gimenez, o Brasil representa grande parte da ambição da companhia em liderar a América Latina, onde atua em oito países. “O Brasil é o mercado mais sofisticado da América Latina, talvez com maior dinamismo e maior concorrência. Representa a metade do nosso negócio aproximadamente”, disse.





Crescimento no Nordeste





Chaves destaca que o crescimento dos clientes no Nordeste tem sido impulsionado pelo Meli, plano com o benefício de frete grátis para compras acima de R$ 29 no Mercado Livre. “Essa oferta de frete grátis, às vezes combinada com a oferta do cartão, tem ajudado muito a gente a crescer especificamente no Nordeste, uma região que, no geral, para o mercado brasileiro tem menos oferta de frete grátis”, aponta o vice-presidente do Mercado Pago no Brasil.





*A jornalista viajou para São Paulo a convite do Mercado Pago.