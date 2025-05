Lobista do INSS ganhou R$ 12 milhões de associação e empresário alvos da PF

Conhecido como ''careca do INSS'', lobista recebeu quantia milionária de investigados em esquema de descontos indevidos sobre aposentadorias

O esquema foi revelado pelo portal Metrópoles/foto: Reprodução

Conhecido como “careca do INSS”, o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes recebeu R$ 12 milhões de uma entidade e um empresário ligado a ela, investigados pela Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Sem Desconto, que apura um esquema bilionário de descontos indevidos diretamente da folha de aposentados do INSS. O esquema foi revelado pelo Metrópoles.

Ao autorizar buscas e bloqueio bancário de R$ 12 milhões sobre Antunes, a Justiça Federal afirmou que ele é apontado como parte do “alto escalão deste grupo criminoso” e seria o responsável por obter, por meio do INSS, os dados cadastrais de aposentadas e pensionistas – que, posteriormente, seriam repassados às entidades acusadas de fraudar as filiações para cobrar mensalidades.

Em julho de 2024, o Metrópoles mostrou que o lobista é dono de uma frota de carros de luxo, como Porsche e BMW, e tem mais de uma dezena de empresas abertas em seu nome.

