Governo publica suspensão dos acordos do INSS com entidades

Suspensão dos acordos do INSS com entidades privadas e descontos na folha dos aposentados será por tempo indeterminado

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)/foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Dias após a operação da Polícia Federal (PF) contra o esquema de descontos indevidos em aposentadorias, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou nesta terça-feira (29/4) despacho suspendendo todos os acordos de cooperação técnicas firmados com entidades para interromper um esquema que desviou bilhões de aposentados. A operação da PF foi motivada por uma série de reportagens do Metrópoles.

[SAIBAMAIS]

A suspensão dos Acordos de Cooperação Técnica (ACT) celebrados com o INSS, que envolvam descontos de mensalidades associativas em folha de pagamento de benefícios previdenciários, foi assinada pela diretora substituta do INSS, Débora Floriano. O ex-presidente do instituto, Alessandro Stefanutto, foi afastado pela PF na quarta-feira passada (23/4) e, posteriormente, demitido pelo presidente Lula (PT).

O ACT é o convênio com o INSS que permite os descontos de mensalidade associativa de aposentados e pensionistas, mecanismo que está no centro de um escândalo no governo federal.

Confira as informações completas no Metrópoles.