Fraude do INSS: investigada fez 33 viagens e recebe pensão de R$ 8 mil

Advogada Cecília Rodrigues Mota presidiu 2 entidades de aposentados no Ceará e é suspeita de ter repassado propina a dirigentes do INSS

/Foto: Reprodução/ CRM

Suspeita de ser uma das operadoras do bilionário esquema de fraudes contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a advogada Cecília Rodrigues Mota (foto em destaque) fez 33 viagens no auge da farra dos descontos indevidos, revelada pelo Metrópoles, e recebeu, ao menos até novembro do ano passado, pensão mensal de R$ 8,2 mil paga pelo órgão federal.

Segundo o Portal da Transparência do governo federal, Cecília tem direito a pensão desde 1990 por ser filha de Vicente Rodrigues de Souza, que foi técnico do INSS e ingressou no serviço público em 1954. Em novembro de 2024, último mês com registro de pagamentos à pensionista, ela recebeu R$ 13,9 mil líquidos — o valor foi inflado pelo recebimento de uma gratificação natalina.

A pensão, no entanto, não é a principal fonte de renda de Cecília. A advogada é investigada pela Polícia Federal (PF) por ter movimentado R$ 14 milhões. Por meio de seu escritório, ela teria recebido valores de associações investigadas nas fraudes e repassado para empresas de familiares de dirigentes do INSS.

