Dólar tem queda de 0,44% e fecha a R$ 5,86

Dólar/foto: Yuri Cortez/AFP

O “efeito tarifaço” voltou a ditar o comportamento dos mercados de câmbio e ações no Brasil. Nesta quarta-feira (16/4), o dólar registrou queda de 0,44%, cotado a R$ 5,86. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), anotou baixa de 0,72%, aos 128.316 pontos.

Os dois movimentos – tanto a queda do dólar como a baixa do Ibovespa – foram condizentes com o cenário global. No mundo, o dia foi de tempestade perfeita. Com isso, o dólar perdeu valor frente boa parte das demais divisas e a maioria das Bolsas cedeu mundo afora.

Nesta quarta-feira, não faltaram fones de turbulência. A Casa Branca informou que as tarifas contra a China chegam a 245%. O número causou surpresa, uma vez que a cota anunciada na semana passada era de 145% (número que resultava da soma da sobretaxa de 125% e de mais 20% referentes à crise do fentanil, opioide que provocou uma crise na área de saúde dos EUA).

Confira as informações completas no Metrópoles.