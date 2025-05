Dólar cai pela sexta vez seguida e fecha a R$ 5,68

Dólar/foto: AFP

O dólar fechou em nova queda nesta sexta-feira (25/4), a sexta seguida. Desta vez, a moeda americana recuou 0,14% em relação ao real, cotada a R$ 5,68. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), registrou leve alta de 0,12%, aos 134.739 pontos. Pequenas, ambas as variações indicam estabilidade dos indicadores.

No cenário externo, contudo, o dólar valorizou-se, ao contrário do que ocorreu na véspera. Nesta sexta-feira, o índice DXY, que mede a força da moeda americana frente a uma cesta de seis divisas de países desenvolvidos, subia 0,31%, aos 99,60 pontos, às 17h15. Ou seja, o resultado do real e de algumas moedas de emergentes (casos dos pesos mexicano e colombiano) foi melhor frente ao dólar do que o de moedas mais fortes.

Na avaliação de Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, na prática, o mercado de câmbio apresentou pouca variação nesta sexta-feira, operando em intervalos estreitos. “Externamente, observa-se uma valorização mais ampla do dólar frente às principais divisas globais, impulsionada por expectativas em torno das negociações comerciais entre EUA e China”, diz o analista. “Entretanto, o potencial de valorização da moeda americana permanece limitado, por causa das narrativas desalinhadas entre autoridades americanas e chinesas.”

