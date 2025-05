Dólar cai a R$ 5,80, com incertezas provocadas pelo tarifaço de Donald Trump

Dólar/foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O dólar encerrou a sessão desta quinta-feira (17/4), a última antes do feriado prolongado de Páscoa, em queda, enquanto a Bolsa de Valores brasileira fechou o pregão em forte alta, em um clima de maior otimismo em relação ao possível acordo entre Estados Unidos e os demais países em torno das tarifas comerciais.

Segundo analistas do mercado, o movimento de queda do dólar reflete o cenário global. Com as incertezas provocadas pelo tarifaço de Donald Trump, a moeda dos EUA vem perdendo valor em frente a boa parte das demais divisas.

Nesta quinta-feira, o mercado financeiro repercutiu as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) sobre as tarifas comerciais impostas pelo governo do presidente norte-americano Donald Trump sobre mais de uma centena de países.

Confira as informações completas no Metrópoles.