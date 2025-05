Dólar cai 0,16% e fecha a R$ 5,71

O Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), operava em alta de 1,34%, aos 132.216 pontos, pouco antes do fechamento do pregão

Os mercados de câmbio e ações tiveram mais um dia de resultados positivos no Brasil. Nesta quarta-feira (23/4), o dólar fechou em queda de 0,16%, cotado a R$ 5,71, depois de ter atingido a mínima de R$ 5,65. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), operava em alta de 1,34%, aos 132.216 pontos, pouco antes do encerramento do pregão.

Foi assim no Brasil. Foi assim no mundo. Em massa, os investidores reagiram de forma positiva à pirueta verbal dada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano recuou várias casas em duas frentes de ataque com as quais vinha provocado grande incerteza – e, com isso, instabilidade – nos mercados globais.

Trump disse, por exemplo, que não pretende se livrar do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell. Na sexta-feira (18/4), porém, o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, havia afirmado que o republicano e sua equipe estudavam a demissão de Powell.

