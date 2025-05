Datafolha: inflação faz 58% dos brasileiros reduzirem compra de comida

A pesquisa ainda aponta que, para 54% do brasileiros, o governo Lula tem muita responsabilidade pela alta dos preços dos alimentos

Para 29% do brasileiros a inflação é um pouco da culpa da administração atual/Crédito: Tânia Rego / Agência Brasil

Levatamento do Datafolha, realizado entre os dias 1º e 3 de abril, aponta que para 54% dos brasileiros o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem muita responsabilidade na alta do preço dos alimentos. A pesquisa, também, revela que a inflação levou 58% dos brasileiros a reduzirem a quantidade de alimentos que costumam comprar. Entre os mais pobres, o percentual sobe para 67%.





Para 29% do brasileiros a inflação é um pouco da culpa da administração atual. Apenas 14% afirmam que Lula não tem nenhuma responsabilidade.





Segundo o Datafolha, 8 em cada 10 brasileiros realizaram alguma mudança de hábito em resposta à inflação, como trocar a marca de café por uma mais barata (50%), sair menos para comer fora de casa (61%) e reduzir o consumo de bebida (49%).