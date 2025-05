Com alta no preço do chocolate, vendas da Páscoa devem cair em 2025

Segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as vendas do comércio na Páscoa devem cair 1,4%

As vendas do varejo durante a Páscoa de 2025 devem recuar em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com estimativas divulgadas nessa segunda-feira (14/4) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).





Segundo a entidade, as vendas do comércio no feriado deste ano devem somar R$ 3,36 bilhões.





Caso se confirme, o valor representará uma queda de 1,4% em relação às vendas da Páscoa em 2024.