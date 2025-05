China investe para ligar o Brasil ao Pacífico

Em atrito com os EUA, chineses buscam construção de corredor bioceânico para estabelecer nova rota via Argentina, Brasil, Chile e Paraguai

/Foto: Ricardo Stuckert

A China está empenhada na construção de nova rota para conectar o Atlântico e o Pacífico, atravessando Argentina, Brasil, Chile e Paraguai, de modo a facilitar o intercâmbio comercial da Ásia com a América do Sul. Apesar de não ser novo, o projeto se insere no meio da guerra comercial que o gigante asiático trava com os Estados Unidos de Donald Trump.





O principal objetivo do corredor é permitir que o Brasil e os vizinhos sul-americanos evitem as rotas tradicionais de navegação do Atlântico, reduzindo significativamente os tempos de trânsito e os custos logísticos para exportações agrícolas, como soja, carne e grãos.





Uma delegação chinesa esteve recentemente o Brasil para discutir grandes projetos de infraestrutura, incluindo o Corredor Bioceânico (veja detalhes abaixo). A visita ocorreu no contexto dos acordos estratégicos assinados pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) e Xi Jinping (China) durante a visita de Estado de Xi ao Brasil em novembro do ano passado. O presidente brasileiro vai retribuir a visita no próximo mês de maio.