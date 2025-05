Cardápio da Semana Santa ficou 34% mais caro em 2025, diz Procon-PE

Os alimentos mais consumidos na Semana Santa estão, em média, 34% mais caros no Recife em relação a 2024. O dado é da pesquisa divulgada nesta quarta-feira (16) pelo Procon-PE. Foram pesquisados os preços de peixes, crustáceos e produtos de mercearia em 13 estabelecimentos da capital.





Entre os itens que sofreram aumento no valor médio, a garrafa de vinho branco seco de 750ml teve uma variação de 34,07%. No ano passado, o mesmo vinho era encontrado no valor de R$ 15,78. Agora, custa, em média, R$ 21,15.





Dentre os crustáceos, o preço que mais variou foi o quilo do marisco, que saiu de R$ 28,98, em 2024, para R$ 35,18 este ano, gerando um aumento de 21,39%. Já entre os peixes, o valor do quilo da cavala em posta teve uma variação de 25,50%. Atualmente, a média de preço é de R$ 53,28, enquanto que em 2024, era de R$ 42,46.





Variação de preços entre estabelecimentos





O Procon-PE também identificou diferença no preço dos produtos entre os estabelecimentos, onde foram constatadas variações que podem chegar a 237,11% em determinado produto. O item que mais variou de valor entre os estabelecimentos foi a garrafa de vinho branco suave de 750ml, que foi encontrada por R$ 43,79, no seu maior preço, e a R$ 12,99, no seu menor.





O azeite de oliva de 500ml também teve uma alta variação, indo de R$ 90,90 a R$ 35,49, configurando uma diferença percentual de 156,13%. A garrafa de leite de coco com 500ml teve uma variação de 132,94%. O item foi encontrado em seu menor preço por R$ 7,68 e, no maior, por R$ 17,89.





Já entre os pescados, o quilo da corvina em posta apresentou uma variação de 187,92%, custando R$ 45,78 em um determinado estabelecimento e R$ 15,90 em outro.





O quilo do bacalhau do Porto foi encontrado em seu maior preço por R$ 199,99 e em seu menor preço por R$ 73,99, gerando uma diferença percentual de 168,96%. Já no quilo do bacalhau saithe, a variação foi de 62,60%, custando R$ 60 no maior preço e R$ 36,90 no menor.





Na seção dos crustáceos, o preço do produto que mais variou foi o quilo da carne de siri. Em um estabelecimento, o item foi encontrado por R$ 89,00, já em outro, o valor era de R$ 49,90, resultando em uma diferença percentual de 78,36%.





Já o pacote com 400g do filé de camarão cinza médio, custava R$ 66,49 em seu maior valor e R$ 34,39 no menor, uma diferença de 93,34%.

“A principal recomendação que damos neste período é pesquisar os preços em vários estabelecimentos ou então pensar nas possibilidades da substituição do produto por outro similar”, comentou a gerente de Fiscalização do Procon-PE, Liliane Amaral.





A pesquisa foi realizada em 13 estabelecimentos do Recife, entre os dias 31 de março e 3 de abril, e contemplou um total de 41 itens sendo eles: 23 tipos de peixes, nove crustáceos e nove produtos de mercearia.