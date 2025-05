Boletim Focus mostra redução na projeção de inflação para 2025

PIB: expectativa de crescimento da economia ficou estável em 2% para 2025/foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Analistas do mercado financeiro apresentaram uma leve melhora na expectativa de inflação para 2025, conforme o relatório Boletim Focus publicado nesta segunda-feira (28/4) pelo Banco Central (BC). A projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para o fechamento do ano foi ajustada para 5,55%, uma redução em relação aos 5,57% projetados na semana anterior.

Trata-se da segunda semana seguida em que economistas de mais de 100 instituições financeiras consultadas pelo BC revisam para baixo a estimativa de inflação para 2025. Essa diminuição, no entanto, continua bem acima do teto da meta estabelecida para 2025, que é de 3%, com uma margem de tolerância que varia entre 1,5% e 4,5%. Essa meta é definida pelo Conselho Nacional Monetário (CMN).

O Boletim Focus publicado nesta segunda também projetou as expectativas para a inflação nos anos seguintes:

Para 2026, a projeção subiu marginalmente de 4,50% para 4,51%.

Para 2027, a estimativa continuou estável em 4%.

Para 2028, houve um pequeno recuo na projeção, passando de 3,80% para 3,78%.

A inflação é um indicador econômico crucial, pois seu aumento reduz o poder de compra das pessoas, principalmente daquelas com rendas mais baixas, já que os preços de produtos e serviços crescem sem que os salários acompanhem na mesma velocidade.

PIB e taxa de juros

O Boletim Focus projetou, ainda, as perspectivas da taxa de juros (Selic) e do produto interno bruto (PIB) para este ano e para 2026. Em relação ao PIB, que mede a soma de todos os bens e serviços produzidos e serve para acompanhar a evolução da economia, as projeções do mercado financeiro se mantiveram estáveis nesta semana.

Para 2025, a expectativa de crescimento da economia ficou estável em 2%. Já para 2026, a previsão de alta do PIB também continuou em 1,70%.

Já para a Selic, a projeção do mercado para o fechamento de 2025 permaneceu em 15% ao ano. Para o fim de 2026, a expectativa foi mantida em 12,50% ao ano, e para o encerramento de 2027, a projeção seguiu em 10,50% ao ano.

Em sua última reunião em março, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC elevou a Selic para 14,25% ao ano e indicou uma nova elevação na reunião de maio.

Confira as informações no Correio Braziliense.