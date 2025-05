Auxílio Gás começa a ser pago nesta terça (15/4); confira calendário

Benefício será pago a 5,37 milhões de famílias em abril, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social

Botijão de gás de cozinha/Crédito: Hugo Barreto/ Metrópoles

O governo federal libera, a partir desta terça-feira (15/4), o pagamento do Auxílio Gás referente a abril. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o benefício de R$ 108 será pago a 5,37 milhões de famílias.





Os depósitos ocorrerão de forma escalonada, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Nesta terça, recebem os beneficiários de NIS final 1. O cronograma segue até 30 de abril.





Confira o calendário:





NIS de final 1: 15 de abril

NIS de final 2: 16 de abril

NIS de final 3: 17 de abril

NIS de final 4: 22 de abril

NIS de final 5: 23 de abril

NIS de final 6: 24 de abril

NIS de final 7: 25 de abril

NIS de final 8: 28 de abril

NIS de final 9: 29 de abril

NIS de final 0: 30 de abril