Artesãos da Fenearte vão ter capacitação em estratégias de vendas

/Foto: Thatiany Lucena/DP

Thatiany Lucena





Os artesãos que participam da Fenearte, que neste ano acontece de 9 a 20 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, poderão contar com mais uma capacitação para aprofundar as estratégias de venda no setor. O Mercado Pago vai oferecer uma formação com a abordagem de temas como fluxo de caixa, precificação e educação financeira. A expectativa da empresa é iniciar já no próximo mês as inscrições para a qualificação que deve ocorrer em junho e tem a expectativa de contemplar 800 profissionais.





Com a ação, os empreendedores que já contam com oportunidades de qualificação oferecidas gratuitamente pelo do Sebrae-PE nas áreas de Marketing Digital e vendas, podem também ampliar os conhecimentos nos processos que envolvem o e-commerce. A iniciativa do Mercado Pago, a primeira da empresa em Pernambuco, tem como objetivo impulsionar a presença e as vendas online dos artesãos que atuam na feira. Caso sejam identificadas necessidades em outras áreas, a empresa não descarta a possibilidade de expandir a ação para outros empreendedores.





A especialista em sustentabilidade do Mercado Pago, Adriana Basile, explica que a capacitação deve abordar desde estratégias financeiras até a etapa de entrega dos produtos ao consumidor. “A ideia é trabalhar desde o básico de finanças pessoais, evoluir para as finanças profissionais, fluxo de caixa e precificação. Nessa primeira etapa, o foco é na educação financeira”, aponta.





Adriana detalha ainda que, na segunda etapa, o objetivo da ação é fazer com que os empreendedores apliquem esses conhecimentos em canais digitais. “Vamos mostrar como o e-commerce e as redes sociais podem agregar valor, inclusive, para que os clientes possam concretizar a compra por meio das redes sociais ou da própria página do Mercado Livre”, disse.





Segundo a empresa, a qualificação deve acontecer de forma online, sendo finalizada também com algumas oficinas presenciais no Recife, em dias mais próximos ao evento. “Temos conversado com a Fenearte para tentar fazer essa convocatória de uma maneira conjunta e aproveitar é o alcance que o evento já tem”, conclui a head de sustentabilidade do Mercado Livre, Laura Motta.





O lançamento da ação do Mercado Pago em Pernambuco foi apresentado durante reunião com jornalistas na Melicidade, sede do Mercado Livre, em Osasco, São Paulo.





*A jornalista viajou para São Paulo a convite do Mercado Livre.