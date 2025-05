Mais de 40 mil pequenos negócios foram abertos em Pernambuco no primeiro trimestre

Levantamento do Sebrae Nacional aponta um crescimento de 42,3% em relação ao mesmo período do ano passado

/Freepik

Pernambuco registrou a abertura de 40.566 pequenos negócios entre janeiro e março deste ano, o que representa um aumento de 42,3% em relação ao mesmo período em 2024. Os dados foram divulgados pelo Sebrae Nacional nesta segunda-feira (14).

O desempenho do estado é superior à média nacional, que foi de 33,4%, posicionando Pernambuco como o terceiro maior em registro de aberturas desses empreendimentos no Nordeste, sendo superado apenas por Bahia (63.173) e Ceará (42.441).

Nacionalmente, neste ano, já foram mais de 1,4 milhão de novos pequenos negócios. Apenas em março, foram abertos mais de 403.884 empreendimentos de pequeno porte, o que representa 96,8% do total de empresas registradas no mês (417.046).

Os dados revelam, ainda, que os setores com maior concentração de aberturas em março foram Serviços (63,7%), Comércio (20,8%) e Indústria da Transformação (7,6%). Entre os MEIs, a atividade mais registrada foi a de transporte rodoviário de cargas (6,6%). Já entre as micro e pequenas empresas, o destaque foi para as atividades da saúde (exceto médicos e odontólogos), com 6,0% das aberturas.