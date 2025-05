TCU autoriza concurso público com 60 vagas imediatas e cadastro reserva

Todas as oportunidades são para trabalhar em Brasília, no Distrito Federal

/Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado

O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou a realização de um novo concurso público para o preenchimento de 60 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (5).

Serão ofertadas 20 vagas imediatas para auditor federal de controle externo (nível superior), e 40 vagas imediatas para o cargo de técnico federal de controle externo (nível médio). As duas carreiras formarão cadastro reserva. Todas as oportunidades são para trabalhar em Brasília, no Distrito Federal.

Para mais detalhes, é preciso aguardar o edital de abertura das inscrições, que tem um prazo de até seis meses para ser divulgado.

*Com informações do G1