Rio: vereadores incluem ''Dia da Cegonha Reborn'' no calendário oficial

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, nesta quarta-feira (7/5), o “Dia da Cegonha Reborn” no calendário oficial da cidade, a ser comemorado no dia 4 de setembro. O Projeto de Lei nº 1892/2023 foi aprovado em segunda votação e segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes (PSD).

De acordo com a justificativa, o nascimento de um bebê é um momento “singular na vida de uma mulher, e não é diferente para as mamães reborn”. Esses bebês são enviando por “cegonhas”, nome dado às artesãs que customizam as bonecas.

“Os reborns são bebês extremamente realistas, fabricados artesanalmente por ‘cegonhas’, ou seja, artesãs que se utilizam de técnicas para simular traços reais de vida nos reborns, geralmente tendo por base a descrição da idealização de um bebê recém-nascido ou a fotografia de um filho”, diz o PL.

