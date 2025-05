Frei Gilson celebra escolha de Leão XIV como novo papa: "Que alegria!"

O frei comemorou a escolha do novo papa nas redes sociais/foto: Caio Lima/Imagens cedidas ao Metrópoles e ALBERTO PIZZOLI/AFP

Frei Gilson usou as redes sociais, nesta quinta-feira (8/5), para celebrar a escolha de Robert Prevost, dos EUA, como o novo papa. O sucessor do papa Francisco usará o nome Leão XIV e prometeu seguir os passos do argentino durante o papado.

No Instagram, Frei Gilson compartilhou uma foto do novo papa e celebrou a escolha: “Habemus Papam. Que alegria!!!”, escreveu ele.

O colégio de cardeais elegeu o novo papa nesta quinta-feira (8/5). O escolhido, cardeal Robert, é dos Estados Unidos, tem 69 anos e será o 267º clérigo a ocupar o cargo. Ele também é o primeiro pontífice norte-americano que ocupa a posição.

Confira as informações completas no Metrópoles.