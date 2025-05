Esportes da Sorte lança campanha com abordagem para cassino

%u201CO que acontece em Las Vegas, não fica em Las Vegas. Melhor se divertir no Esportes da Sorte%u201D, é slogan da nova campanha publicitária do Esportes da Sorte/Reprodução/Esportes da Sorte





O Esportes da Sorte estreou uma nova campanha publicitária com foco no universo dos cassinos. A primeira veiculação aconteceu na última segunda-feira (28), e reforça a presença da marca no segmento de cassino online.





Sob o slogan “O que acontece em Vegas, não fica em Vegas. É melhor se divertir com o Esportes da Sorte.”, a campanha abandona o discurso competitivo entre plataformas de apostas e investe em uma narrativa voltada à diversão, explorando o imaginário de Las Vegas como referência central, de que para ter a experiência real do cassino, basta entrar no site do Esportes da Sorte.





O conceito criativo apresenta situações típicas da capital mundial do entretenimento, como casamentos instantâneos e tatuagens feitas por impulso, sempre com um desfecho leve e bem-humorado, que convida o público a aproveitar a diversão segura e prática da plataforma. Além de oferecer uma comunicação que foge do óbvio e já busca entreter a partir do próprio comercial, reforçando, assim, um dos principais pilares da empresa.





Dois filmes compõem a campanha. O primeiro vídeo mostra um personagem chegando ao trabalho com uma tatuagem recente na testa com o nome “Shirley”. Sem dar explicações e com cara de poucos amigos, para afastar a curiosidade de quem ouse perguntar a que se refere a tão peculiar tatuagem. No final do vídeo, a mensagem reforça: “O que acontece em Las Vegas, não fica em Las Vegas. Melhor se divertir no Esportes da Sorte”.





O segundo vídeo traz um casal que desperta após uma noite agitada, e surpresos percebem através das alianças que passaram por um daqueles casamentos relâmpagos de Vegas. A sequência final destaca cenas de jogos na plataforma, reforçando o conceito da campanha.





“O objetivo com essa campanha é consolidar nossa posição como referência em cassino online no Brasil. A exibição da campanha no intervalo mais valorizado da programação da TV Globo, sem dúvidas potencializa nosso alcance e faz com que nossa mensagem chegue a um número maior de pessoas. Sem falar que, através da campanha, buscamos levar entretenimento desde o primeiro momento e contar que sim, com o Esportes da Sorte a experiência do usuário é diferenciada”, explica Sofia Aldin, CMO do grupo.