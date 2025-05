Quem publicou ''desafio do desodorante''pode pegar 30 anos de prisão

Segundo a PCDF, Sarah Raíssa Pereira de Castro deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) na quinta-feira (10/4), após ter inalado gás de desodorante/Foto: Arquivo pessoal/Reprodução

O “desafio do desodorante”, trend de aplicativos de vídeos curtos que levou Sarah Raíssa Pereira de Castro, 8 anos, a inalar gás de desodorante aerossol na última semana, segue em apuração pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Sarah teve morte cerebral no último domingo (13/4). Os responsáveis pela publicação dos vídeos podem pegar até 30 anos de prisão.

O delegado-chefe da 15ª DP, João Ataliba Neto, afirma que o responsável pela publicação do desafio poderá responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado (através de meio que pode causar perigo comum e por ter sido praticado contra menor de 14 anos de idade), cuja pena pode alcançar os 30 anos de prisão.

“O celular da criança foi apreendido, e o laudo pericial demora cerca de 30 dias para ficar pronto. Assim que tivermos essa prova técnica, poderemos avançar nas investigações”, completou o delegado-adjunto da 15ª DP, Walber Lima.

