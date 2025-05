Prefeito do Rio anuncia no Web Summit criação do maior hub de data centers da AL

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes/foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

O Rio de Janeiro recebe, a partir de hoje, 28 de abril, a terceira edição brasileira do Web Summit. O Web Summit Rio 2025 debate inteligência artificial, redes sociais e inovação com representantes das maiores empresas mundiais, como Nvidia, Microsoft, OpenAI, IBM, TikTok, Meta, entre outras, no Centro de Convenções do Riocentro, na zona oeste da cidade. Apenas a edição de 2025 deve injetar mais de R$ 170 milhões na economia da cidade, com destaque para o setor de hotelaria.

Na abertura do evento, o prefeito carioca Eduardo Paes anunciou edições anuais do Web Summit Rio na cidade até 2030 e também lançou oficialmente o projeto “Rio AI City”, que transformará a região no maior hub de data centers da América Latina e em um dos dez maiores do mundo.

O projeto prevê a construção de um campus de inteligência artificial de última geração, com capacidade inicial de 1,8 gigawatts até 2027 e expansão para 3 gigawatts até 2032, totalmente abastecido por energia limpa e com fornecimento ilimitado de água, na área do Parque Olímpico. “Será uma infraestrutura inédita, desenhada para redefinir os padrões globais de tecnologia sustentável. O mundo está vivenciando uma aceleração tecnológica sem precedentes. Queremos impulsionar a revolução da Inteligência Artificial e garantir que ela sirva bem ao público. A Rio AI City apoiará diretamente a inovação impulsionada por IA e criará condições ideais para a instalação de novos supercomputadores”, explicou Paes.

A “Rio AI City” também será conectada diretamente ao Porto Maravilha e com alta resiliência e transmissão de dados em tempo real. Segundo a prefeitura, no Porto, o projeto Mata Maravilha vai desenvolver um espaço de mais de 200 mil metros quadrados que integrará natureza e tecnologia: uma nova marina, dois parques, quatro hotéis, duas torres residenciais verdes, um centro de convenções, duas casas de espetáculo, dezenas de restaurantes e um shopping center. Tudo pensado para a inovação sustentável, conectando startups e empresas diretamente à potência computacional da futura “Rio AI City”.

O Porto Maravilha já abriga o IMPA Tech, que é a principal faculdade brasileira de matemática aplicada, e o Porto Maravalley, hub de inovação que hoje é referência no país. “No Rio, a inovação sustentável e as áreas de uso misto vão transformar não apenas o futuro da tecnologia, mas também o futuro da vida urbana”, afirmou Eduardo Paes.

Evento deve injetar 1,8 bilhão de reais na economia

De acordo com um estudo realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Invest.Rio e Riotur, o impacto econômico total estimado das oito edições previstas até 2030 é de R$ 1,8 bilhão.