PF abre concurso com 192 vagas e salários de até R$ 11 mil; veja edital

As inscrições custam R$ 110 para nível superior e R$ 90 para nível médio.

/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal anunciou um novo concurso público voltado para a área administrativa, com 192 vagas destinadas a candidatos de nível médio e superior. Os salários vão até R$ 11.070,93.





As inscrições custam R$ 110 para nível superior e R$ 90 para nível médio. Elas começam na próxima terça-feira (29/4) às 10h e encerram às 18h do dia 21 de maio, no horário de Brasília.





As vagas são para os cargos de administrador, assistente social, contador, enfermeiro, estatístico, farmacêutico, médico clínico, médico ortopedista, médico psiquiatra, nutricionista, psicólogo clínico, psicólogo organizacional, técnico em assuntos educacionais (tae) da área de pedagogia, técnico em comunicação social e agente administrativo.





As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 29 de junho nas 27 capitais das Unidades da Federação.