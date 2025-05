Mulher recebeu bilhete antes de açaí envenenado: ''Percebi que te amo''

/Reprodução/ Metrópoles

A Polícia Civil do RN investiga um possível envenenamento após a morte de uma bebê de 8 meses e a internação de uma mulher da mesma família. Ambas consumiram açaí com granola, entregue por um motociclista no dia 14 de abril. De acordo com os familiares de Geisa de Cássia Tenório Silva, de 50 anos, um dia antes de receber a sobremesa, ela ganhou um urso rosa com alguns chocolates e um bilhete escrito: “Depois que te perdi foi que percebi que te amo”.





Além de Geisa, que está internada em estado grave por intoxicação em uma UTI, a bebê Yohana Maitê Filgueira Costa, de 8 meses, também comeu o açaí. A criança morreu no mesmo dia.





Ao todo a mulher ganhou três presentes, em três dias diferentes, antes de sua internação: o urso rosa com chocolates e bilhetes, bombons e três açaís com granola. O caso aconteceu na semana passada em Natal (RN), mas a família só procurou a polícia recentemente, após orientação da equipe médica que atendeu as vítimas.